Verde pubblico De Vanna | Investiti 5 milioni di euro segnalazioni diminuite di oltre il 70%

“Rispetto allo scorso anno le segnalazioni a Comuni-Chiamo sono diminuite di oltre il 70% e la condizione complessiva delle nostre aree verdi è ordinata e continuamente monitorata” Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici e Legalità con delega al Verde Pubblico. “Il progetto “Parma la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

