Venti forti a oltre settanta orari Lo scontro fra aria fredda e calda

23 set 2025

Ancora una tromba d’aria sulla riviera della Versilia. Gli anemometri della rete regionale hanno registrato raffiche di vento fino a 70,92 chilometri l’ora a Forte dei Marmi alle 12,15; di 50,40 chilometri l’ora sul lungomare di Viareggio alle 13; mentre la raffica massima registrata a Lido è arrivata a 34,20 kmh alle 12,30, in generale con orientamento del vento tra Libeccio (230 gradi) e Ponente (280 gradi). La classica nube a imbuto, con la sua colonna ascensionale, è passata sulla spiaggia causando danni ingenti su tutta la riviera. Comprensibile la paura per chi si è trovato in spiaggia, quando il vento forte ha danneggiato le strutture e sollevato ombrelloni e lettini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

