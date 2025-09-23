Venti forti a oltre settanta orari Lo scontro fra aria fredda e calda
Ancora una tromba d’aria sulla riviera della Versilia. Gli anemometri della rete regionale hanno registrato raffiche di vento fino a 70,92 chilometri l’ora a Forte dei Marmi alle 12,15; di 50,40 chilometri l’ora sul lungomare di Viareggio alle 13; mentre la raffica massima registrata a Lido è arrivata a 34,20 kmh alle 12,30, in generale con orientamento del vento tra Libeccio (230 gradi) e Ponente (280 gradi). La classica nube a imbuto, con la sua colonna ascensionale, è passata sulla spiaggia causando danni ingenti su tutta la riviera. Comprensibile la paura per chi si è trovato in spiaggia, quando il vento forte ha danneggiato le strutture e sollevato ombrelloni e lettini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Grecia, vasto incendio a Creta: 1500 persone evacuate, Vigili del fuoco in difficoltà per i forti venti
I forti venti alimentano tre fronti attivi e rendono la situazione drammatica
Maltempo, al Nord torna l’autunno con burrasche e venti forti: a Milano un morto e 4 feriti | VIDEO
Previsti forti piogge e venti intensi nelle prossime 48 ore, in particolare lungo la costa orientale e nelle zone montuose. #Taiwan #TyphoonRagasa #AllertaMeteo #SchoolClosures #OfficeClosures - X Vai su X
Venti di guerra, sempre più forti e insistenti, soffiano su quel che resta della Striscia in uno scenario sconcertante dove oggi l'urlo silenzioso dei bambini e dei civili palestinesi - quelli ancora vivi - è sempre più assordante. Qui, a 50 km da Gaza, a ovest di Geru - facebook.com Vai su Facebook
Tempesta equinoziale e crollo delle temperature, con l'arrivo dell'autunno rischio di pioggia e vento forte - Tempesta equinoziale dal 22 settembre: addio all’estate con maltempo e crollo termico, piogge intense e fenomeni estremi in arrivo ... Si legge su virgilio.it
Meteo: Venti Forti, Burrasca imminente sulll'Italia, raffiche ad oltre 70 km/h; le zone interessate - Le condizioni meteo sono previste in deciso peggioramento sull'Italia a causa dell'arrivo di un fronte perturbato che darà vita a nubifragi e temporali. Scrive ilmeteo.it