Tempo di lettura: 2 minuti Venti bus elettrici entreranno in servizio nei prossimi giorni nel circuito urbano del bacino di Caserta. Si tratta dei nuovi mezzi che la Regione ha consegnato, attraverso l’ ACaMIR (Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti), all’azienda Air Campania. “ Con l’arrivo dei nuovi autobus elettrici – ha affermato con soddisfazione il manager di Air Campania – compiamo un ulteriore passo verso la transizione ecologica, avanzando nel programma di ringiovanimento della flotta, con l’obiettivo di rendere il servizio sempre più efficiente e garantire una mobilità di qualità ai cittadini”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Venti bus elettrici ad Air Campania, subito in strada a Caserta