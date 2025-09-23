Venti bus elettrici ad Air Campania subito in strada a Caserta
Tempo di lettura: 2 minuti Venti bus elettrici entreranno in servizio nei prossimi giorni nel circuito urbano del bacino di Caserta. Si tratta dei nuovi mezzi che la Regione ha consegnato, attraverso l’ ACaMIR (Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti), all’azienda Air Campania. “ Con l’arrivo dei nuovi autobus elettrici – ha affermato con soddisfazione il manager di Air Campania – compiamo un ulteriore passo verso la transizione ecologica, avanzando nel programma di ringiovanimento della flotta, con l’obiettivo di rendere il servizio sempre più efficiente e garantire una mobilità di qualità ai cittadini”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Caserta, 20 nuovi bus elettrici per Air Campania. De Luca: “Una rivoluzione nei trasporti” - Nella sede operativa di Air Campania a Caserta, in località Ponteselice, consegnati i nuovi autobus messi a disposizione da Acamir: 42 in totale, di ... Da pupia.tv
Campania, De Luca consegna 42 nuovi bus elettrici - «Oggi consegniamo 42 bus nuovi, parte di programma di rinnovamento di tutto il trasporto pubblico in Campania che prevede oltre 1600 bus nuovi. msn.com scrive