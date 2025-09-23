Ventenne muore in casa La tragica scoperta dalla madre che era andata a svegliarla
Lucca, 23 settembre 2025 – Choc per la tragica e misteriosa fine di una ragazza di 20 anni, Elisa Cerone, abitante a Santa Margherita, trovata esanime nel suo letto dalla madre che era andata a svegliarla. Inutili purtroppo i disperati tentativi di rianimarla: la giovane è deceduta all’ospedale San Luca dopo alcune ore, senza aver mai ripreso conoscenza. La Procura ha aperto un fascicolo e ha affidato le indagini ai carabinieri per chiarire i punti ancora oscuri della vicenda. La morte potrebbe essere riconducibile a un’intossicazione da farmaci o altre sostanze, ma appare del tutto escluso un gesto volontario. 🔗 Leggi su Lanazione.it
