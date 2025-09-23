Venezia lancia la Climathon 2025 | due giornate per costruire insieme soluzioni contro la crisi climatica

Veneziatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sfida del cambiamento climatico arriva nel cuore della città lagunare con la nuova edizione della Climathon Venezia 2025, in programma il 4 e 5 ottobre alla Casa di The Human Safety Net, in Piazza San Marco. L’evento, parte di una rete internazionale promossa da EIT Climate-KIC e organizzato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: venezia - lancia

Crisi climatica e sostenibilità: l’Università Iuav di Venezia lancia tre nuovi corsi di laurea magistrale “climate-proof” all’interno del Venice Water Lab

Notte di caos in Venezia, lancia un cartello stradale nei fossi dopo averlo sbattuto per terra e contro i cassonetti. VIDEO

"Il cinema è un regalo per l’anima". Fanelli lancia Venezia oltre le tensioni

Venezia lancia la Climathon 2025: due giornate per costruire insieme soluzioni contro la crisi climatica.

Fermata al Lido la lancia con Foglietta e Laika per Flotilla - I carabinieri hanno fermato al Lido di Venezia, poco prima dell'approdo all'Excelsior, la lancia con Laika e Anna Foglietta che presentavano la nuova opera della street artist, We Are Coming a ... Lo riporta ansa.it

Anna Foglietta, fermata dai carabinieri la lancia con a bordo l'attrice e Laika: sequestrata bandiera palestinese e l'opera della street artist - È stata fermata poco prima di approdare all'Excelsior la lancia con a bordo la street artist Laika e l'attrice Anna Foglietta, durante un blitz contro il genocidio a Gaza e a ... Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Venezia Lancia Climathon 2025