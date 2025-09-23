Venezia | basta borseggiatrici

Non se ne può più. Non è un modo di dire: la gente è stufa marcia. Ogni giorno a Venezia, sui mezzi pubblici, per le calli, persino davanti alle chiese, le borseggiatrici agiscono indisturbate. E il punto non è tanto che rubino – che già di per sé sarebbe gravissimo – ma che la legge . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Venezia: basta borseggiatrici

In questa notizia si parla di: venezia - basta

Incubo borseggiatori, Venezia dice "basta"

“Basta turisti poveri”: gioielliere di Venezia propone tassa di 100€ per i visitatori giornalieri

Dal Canal Grande al Tirreno, quando il turismo non basta più: Venezia e Tropea, due casi emblematici di Overtourism all'italiana

Lo evidenziano i dati elaborati da Confindustria Veneto Est per Padova, Venezia, Treviso e Rovigo. "Il sistema sta tenendo - viene fatto sapere - ma non basta la capacità di adattamento" - facebook.com Vai su Facebook

I borseggiatori aggrediti denunciano. Agostini: «Serve attenzione, i privati non possono usare la forza»; Venezia, turista americana trova la borseggiatrice tredicenne seguendo il gps delle cuffie: la afferra per i capelli e chiama i vigili; Incubo borseggiatori, Venezia dice basta.

Borseggiatori a Venezia, prese 130 ladre da inizio anno: nessuna di loro è in carcere. Il bilancio della polizia locale - Vedere che a derubare turisti e cittadini sono sempre le stesse facce, quelle denunciate e fermate decine di volte e sempre a piede libero è frustrante. Scrive ilgazzettino.it

Borseggiatrici Fermate a Venezia: 130 controlli in nove mesi, ma restano libere di agire - La polizia locale di Venezia intensifica i controlli contro i borseggi ma le difficoltà giudiziarie limitano l’efficacia degli arresti e la sicurezza nelle zone turistiche resta a rischio ... Secondo gaeta.it