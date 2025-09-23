Vendita di azioni all’estero dove si pagano le tasse sulle plusvalenze

Imposta sostitutiva al 26% per plusvalenze maturate a seguito dell’ alienazione di azioni o quote in società estere. La tassazione, prevista per le persone fisiche, permette la deducibilità delle minusvalenze nel momento in cui siano inserite all’interno del quadro RT. Se l’operazione è effettuata da una società l’imponibilità è al 5%, mentre sale al 100% quando le partecipazioni sono detenute nei paradisi fiscali. Fatte salve queste regole generiche, le Convenzioni contro le doppie imposizioni che sono state siglate dall’Italia fanno in modo che la tassazione sulle plusvalenze derivanti dagli investimenti azionari risulti essere imponibile unicamente in Italia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

