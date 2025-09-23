Vederlo così fa tanto male Ansia per la salute dell’attore dopo la terribile diagnosi
L'attesa per la reunion del cast di Dawson's Creek era palpabile e, fortunatamente, le aspettative non sono state deluse. Il Richard Rodgers Theatre di New York ha ospitato un evento di beneficenza che ha riacceso la magia della serie iconica di fine anni '90 e inizio 2000. L'unico grande assente è stato l'attore che ha dato il volto all'indimenticabile Dawson Leery, che non ha potuto partecipare di persona a causa di problemi di salute. L'attore, che l'anno scorso ha rivelato di avere un cancro al colon-retto, ha comunque trovato un modo per essere presente, sorprendendo i fan con un videomessaggio toccante e pieno di emozione.
‘Non sapevo dove fosse il Chelsea, ma volevo andare perché Gullit mi voleva così tanto. Ero stato infranto a vederlo andarsene. Non lo fai a una leggenda di Frank Leboeuf sull’uscita blues di Ruud Gullit
Jamie Vardy in conferenza stampa “Il mio idolo in Serie A? Quando ero piccolo guardavo tanto Alessandro Del Piero. Vederlo segnare era qualcosa di fantastico”. - facebook.com Vai su Facebook