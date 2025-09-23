Il raduno annuale della Lega a Pontida ha richiamato anche quest’anno numerosi aretini, tra veterani del partito e giovani al loro battesimo politico. L’entusiasmo, pur in un contesto di presenze più contenute rispetto ai picchi del passato, era palpabile: per molti si tratta di un appuntamento irrinunciabile, un’occasione per confermare l’impegno e confrontarsi sulle sfide future del partito. Tra i partecipanti si percepiva un mix di esperienza e rinnovamento. "Dalla provincia c’eravamo un po’ tutti, sostenitori, militanti ed eletti" ha spiegato Gianfranco Vecchi, segretario provinciale della Lega. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vecchi: "Ripartiamo da Pontida"