Vasco Rossi annuncia il concerto di Rimini il 30 maggio 2026 | quando acquistare i biglietti per la data zero

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vasco Rossi ha annunciato che la data zero del tour 2026 si terrà il 30 maggio a Rimini, con un'anteprima soundcheck, la sera prima, solo per il fanclub. Ecco quando sarà possibile acquistare i biglietti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vasco - rossi

Vasco Rossi, le cartoline da ‘Zoccaland’ diventano virali

Zocca è ancora ‘Vascoland’, pellegrinaggio dei fan a casa di Vasco Rossi

Vasco Rossi e la sua Zocca: “Cammino nei boschi, poi i fan: è impagabile”

Vasco Rossi annuncia il concerto di Rimini il 30 maggio 2026: quando acquistare i biglietti per la data zero; Vasco Rossi: svelate le date delle prove e del debutto del tour; Vasco Rossi, il tour degli stadi del 2026 partirà da Rimini.

vasco rossi annuncia concertoVasco Rossi annuncia il concerto di Rimini il 30 maggio 2026: quando acquistare i biglietti per la data zero - Vasco Rossi ha annunciato che la data zero del tour 2026 si terrà il 30 maggio a Rimini, con un'anteprima soundcheck, la sera prima, solo per il fanclub ... Scrive fanpage.it

Vasco Rossi, il tour degli stadi del 2026 partirà da Rimini - Giorno e luogo ancora da ufficializzare, anche se è molto probabile che il concerto si tenga al Romeo Neri ... Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Vasco Rossi Annuncia Concerto