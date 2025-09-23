Vasco Rossi 2026 la data zero del live a Rimini il 30 maggio

La data Zero del Vasco Live 2026 sarà a Rimini. Lo ha annunciato lo rocker di Zocca dalle sue pagine social, ma adesso è ufficiale anche la data: sabato 30 maggio 2026 allo Stadio Romeo Ner i. Rimini è pronta ad accogliere due concerti: l’anteprima soundcheck riservata a Il Blasco Fan Club si terrà infatti la sera prima, venerdì 29 maggio. Doppie date in 6 città per 12 live tutti già sold out. Il 14 novembre esce ‘Vasco Live 2025 – The Essentials’. Parte in questi giorni la prevendita del disco ‘Vasco Live 2025 – The Essentials’, composto da 3 vinili e 2 cd, che uscirà il 14 novembre. Un progetto discografico che nasce dal concept del tour che “celebra la vita” e che vede inseriti negli album solo i brani “essenziali”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vasco Rossi 2026, la data zero del live a Rimini il 30 maggio

