Vasco Live 2026 | data zero a Rimini il 30 maggio
Annunciata la data zero del tour 2026: Vasco live a Rimini il 30 maggio. In pre sale anche l’album “The Essentials” con 99 minuti di emozioni. RIMINI – La data Zero del Vasco Live 2026 sarà a Rimini. Ok, lo ha annunciato lui stesso dalle sue pagine social, ma adesso è ufficiale anche la data: sabato 30 maggio 2026 allo Stadio Romeo Neri. Rimini, simbolo stesso dell’estate, è pronta ad accogliere non uno ma due concerti: l’anteprima soundcheck riservata ai duri e puri del Il Blasco Fan Club si terrà infatti (come vuole la tradizione!) la sera prima, venerdì 29 maggio. Si chiude, così, il cerchio delle date e si apre un mondo, quello dei concerti: doppie date in 6 città per 12 live tutti già sold out. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: vasco - data
Data zero di Vasco Rossi a Rimini, Paola Batani: “Orgogliosi di ospitarlo al Grand Hotel”
Vasco, data zero 2026 a Rimini: è già caccia ai biglietti per le date dell’1 e 2 giugno
Concerto di Tiziano Ferro ad Ancona nel 2026: la data dopo il doppio Vasco
Da una delibera di giunta emergono nuovi dettagli sulla data zero riminese del tour 2026 di Vasco Rossi - facebook.com Vai su Facebook
Vasco Rossi a Rimini per la data zero del tour 2026 #VascoRossi #Rimini - X Vai su X
ULTIME NOTIZIE DAL PIANETA VASCO - È UFFICIALE: LA DATA ZERO DEL LIVE 2026 SARÀ A RIMINI STADIO R. NERI SABATO 30 MAGGIO; Vasco Rossi annuncia il concerto di Rimini il 30 maggio 2026: quando acquistare i biglietti per la data zero; Vasco Rossi torna a Rimini in grande stile: doppio concerto allo stadio. Ufficiali le date e info biglietti.
VASCO ROSSI la data zero del tour 2026 sarà a Rimini [Info e Biglietti] - Vasco Live 2026 parte da Rimini: sabato 30 maggio allo Stadio Romeo Neri, con anteprima fan club il 29. Segnala newsic.it
Vasco Rossi annuncia il concerto di Rimini il 30 maggio 2026: quando acquistare i biglietti per la data zero - Vasco Rossi ha annunciato che la data zero del tour 2026 si terrà il 30 maggio a Rimini, con un'anteprima soundcheck, la sera prima, solo per il fanclub ... fanpage.it scrive