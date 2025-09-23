Annunciata la data zero del tour 2026: Vasco live a Rimini il 30 maggio. In pre sale anche l’album “The Essentials” con 99 minuti di emozioni. RIMINI – La data Zero del Vasco Live 2026 sarà a Rimini. Ok, lo ha annunciato lui stesso dalle sue pagine social, ma adesso è ufficiale anche la data: sabato 30 maggio 2026 allo Stadio Romeo Neri. Rimini, simbolo stesso dell’estate, è pronta ad accogliere non uno ma due concerti: l’anteprima soundcheck riservata ai duri e puri del Il Blasco Fan Club si terrà infatti (come vuole la tradizione!) la sera prima, venerdì 29 maggio. Si chiude, così, il cerchio delle date e si apre un mondo, quello dei concerti: doppie date in 6 città per 12 live tutti già sold out. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Vasco Live 2026: data zero a Rimini il 30 maggio