Vasco a Rimini | al via la vendita dei biglietti per la data zero del tour
Rimini, 23 settembre 2025 – Il momento tanto atteso per i fan del Komandante è arrivato. Questa mattina Vasco Rossi ha annunciato ufficialmente quando sarà la data zero del tour 2026, che partirà da Rimini. L’appuntamento è per il 30 maggio allo stadio ‘Romeo Neri’. "Rimini, simbolo stesso dell’estate, è pronta ad accogliere non uno ma due concerti. L’anteprima del soundcheck, riservata a Il Blasco Fan Club si terrà (come vuole la tradizione!), venerdì 29 maggio, la sera prima. Apriamo, anche qui come vuole la tradizione - la stagione dei grandi eventi estivi italiani! – scrive Vasco sui social – I biglietti per la data zero di Rimini del 30 maggio saranno disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club dalle 12 di mercoledì 24 settembre su vascolive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
