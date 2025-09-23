Variante Aurelia sì condizionato | Opera strategica e importante Ma serve uno studio sulla mobilità

La variante Aurelia continua a far discutere. I contrari al progetto sono rimasti sorpresi, e anche arrabbiati, dal fatto che quasi tutta l’opposizione, ad eccezione del Polo Progressista, abbia votato a favore dell’avvio del primo lotto. "Abbiamo detto sì all’opera – spiegano i gruppi consiliari di Pd e Massa è un'altra cosa – ma con uno studio serio sulla mobilità per tutelare qualità della vita e sviluppo sostenibile. La variante è un intervento strategico che potrà incidere profondamente sugli assetti infrastrutturali e sulla mobilità del nostro territorio. Un’opera importante, attesa da anni da tutti i cittadini della frazione di Turano, che ha il potenziale di migliorare la viabilità e ridurre i disagi che oggi gravano su cittadini, lavoratori e imprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

