Variante Aurelia sì condizionato | Opera strategica e importante Ma serve uno studio sulla mobilità
La variante Aurelia continua a far discutere. I contrari al progetto sono rimasti sorpresi, e anche arrabbiati, dal fatto che quasi tutta l’opposizione, ad eccezione del Polo Progressista, abbia votato a favore dell’avvio del primo lotto. "Abbiamo detto sì all’opera – spiegano i gruppi consiliari di Pd e Massa è un'altra cosa – ma con uno studio serio sulla mobilità per tutelare qualità della vita e sviluppo sostenibile. La variante è un intervento strategico che potrà incidere profondamente sugli assetti infrastrutturali e sulla mobilità del nostro territorio. Un’opera importante, attesa da anni da tutti i cittadini della frazione di Turano, che ha il potenziale di migliorare la viabilità e ridurre i disagi che oggi gravano su cittadini, lavoratori e imprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: variante - aurelia
Discarica a Chioma, rifiuti pericolosi abbandonati lungo la strada che porta alla Variante Aurelia. FOTO
’No Variante Aurelia’. L’amarezza del comitato: "Abbattono case e alberi per una colata di cemento"
Variante Aurelia, scontro tra auto dopo l'uscita Porta a Terra: traffico a rilento in direzione sud
Solo 6 #camion multati dalla Polizia Municipale di Massa nel biennio 2023/24. Ve lo immaginate il far west con la variante Aurelia? @follower https://www.lagazzettadimassaecarrara.net/politica/il-polo-p-s-solo-sei-multe-ai-camio - facebook.com Vai su Facebook
Incidente mortale in #Versilia: "Cosa è successo davvero?”. Appello della sorella di Paolo Pardini, che ha perso la vita a #Viareggio (#Lucca) il 26 agosto, mentre guidava la sua moto sulla variante Aurelia, alle 22 circa. “Ci sono testimoni per capire la verità?". - X Vai su X
Variante Aurelia a Massa: ci siamo. Così i centri abitati ’respirano’ - Dopo decenni di parole, di sogni e anche di promesse da parte di varie amministrazioni del passato, ora l’opera sta davvero per essere realizzata. lanazione.it scrive
’No Variante Aurelia’: "I costi sono raddoppiati . Qualcuno ci dica perché" - "A nome di molti massesi, esprimiamo disappunto per la gestione da parte di Anas e Comune, del servizio informazioni per le osservazioni sugli ... Lo riporta lanazione.it