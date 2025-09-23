U n ‘rigorino’ assegnato contro la Juve, così come il rosso mancato a Orban del Verona nella stessa partita, scatena la nuova crociata anti-Var. Il diabolico giudice elettronico torna un demonio da cancellare, una moderna strega da bruciare sul rogo. Decisioni dubbie e molto discusse (come anche il rigore negato al Milan contro il Bologna, e il penalty a favore dei rossoblù contro il Genoa e gli episodi di ieri a Napoli) ripropongono il problema della discrezionalità arbitrale e della sudditanza verso i giudici del Var, che non sempre aiutano il direttore di gara. Anzi a volte ne indirizzano le decisioni, scegliendo un’angolazione di ripresa piuttosto che un’altra o scovando minuzie in area di rigore, che diventano falli sotto la lente della telecamera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Var, una svolta è di rigore