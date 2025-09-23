VanVleet ginocchio da operare | Houston è nei guai E spunta l' ipotesi Westbrook

Il play 31enne s’è rotto il legamento crociato del ginocchio destro alle Bahamas durante un mini camp dei Rockets: sarà operato in settimana ed è improbabile che possa tornare durante la stagione 2025-26. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - VanVleet, ginocchio da operare: Houston è nei guai. E spunta l'ipotesi Westbrook

In questa notizia si parla di: vanvleet - ginocchio

#NBA Bruttissima notizia in casa Houston Rockets: per Fred VanVleet la stagione è già finita ancor prima di iniziare. Il play dei texani ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, in allenamento a pochi giorni dall'inizio ufficiale del training - facebook.com Vai su Facebook

Nba, VanVleet, ginocchio da operare: Houston è nei guai. E spunta l'ipotesi Westbrook.

VanVleet, ginocchio da operare: Houston è nei guai. E spunta l'ipotesi Westbrook - Il play 31enne s’è rotto il legamento crociato del ginocchio destro alle Bahamas durante un mini camp dei Rockets: sarà operato in settimana ed è improbabile che possa tornare durante la stagione 2025 ... Segnala gazzetta.it

NBA, rottura del crociato per Fred VanVleet: stagione a rischio - Pessima notizia per gli Houston Rockets: il playmaker titolare Fred VanVleet ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, secondo quanto riportato da ESPN. Si legge su sport.sky.it