VanVleet ginocchio da operare | Houston è nei guai E spunta l' ipotesi Westbrook

Il play 31enne s’è rotto il legamento crociato del ginocchio destro alle Bahamas durante un mini camp dei Rockets: sarà operato in settimana ed è improbabile che possa tornare durante la stagione 2025-26. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

NBA, rottura del crociato per Fred VanVleet: stagione a rischio - Pessima notizia per gli Houston Rockets: il playmaker titolare Fred VanVleet ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, secondo quanto riportato da ESPN. Si legge su sport.sky.it

