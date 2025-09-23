Vandalizzato il Parco Icori i ragazzi del progetto di recupero | Non molliamo lo ricostruiremo più bello di prima
Nuovo episodio di vandalismo al Parco Icori, area verde di Agrigento da tempo al centro di progetti di riqualificazione e attività sociali. A denunciarlo è l’associazione che da anni cerca di presidiare e rilanciare lo spazio, definito “Verde ma abbandonato”.DOSSIER. Costruito quasi 50 anni fa e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: vandalizzato - parco
Vandalizzato il nuovo parco giochi: il Comune di Lanciano sporge denuncia
Sestarete TV - Canale 81. . ?Vandalizzato da ignoti l’altarino del parco Spina “Un gesto che offende tutta la collettività” #gruppormb #sestareteradiotv - facebook.com Vai su Facebook
#Casavatore- Vandalizzato il Parco urbano #Petrucci http://nanotv.it #Cronaca #VerdePubblico #NanoTV - X Vai su X