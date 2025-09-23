Vandali in azione in via De Gasperi Bruciati i giochi per i bambini
Vandali in azione nell’area giochi di via De Gasperi a Senago. Nella notte tra sabato e domenica i soliti ignoti hanno appiccato il fuoco ai giochi per bambini. Sono stati i residenti a dare l’allarme e sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Garbagnate Milanese. Spente le fiamme, la mattina dopo gli operai del Comune hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, ma i giochi sono completamente danneggiati e andranno sostituiti. Ora è cominciata la caccia ai colpevoli. Nel parco pubblico frequentato soprattutto da famiglie con bambini non c’è un sistema di videosorveglianza, ma nelle vicinanze ci sono telecamere di privati che potrebbero aver ripreso gli incivili responsabili di questo vergognoso gesto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: vandali - azione
San Benedetto, nel weekend giovanissimi ubriachi e vandali in azione in spiaggia
Limbiate, vandali in azione a Mombello: devastata la chiesetta che ospitò le nozze delle sorelle di Napoleone
Vandali in azione in alta quota, danneggiati bivacchi e simboli religiosi: “Quello che è accaduto è inqualificabile”
#Vandali in azione a Villa San Giovanni: danneggiata la vetrata della sede di #fratellidItalia https://calabriadirettanews.com/2025/09/20/vandali-in-azione-a-villa-san-giovanni-danneggiata-la-vetrata-della-sede-di-fratelli-ditalia/… via @CDNewsCalabria - X Vai su X
Vandali in azione nella notte alla scuola Fincato Rosani di Borgo Venezia - facebook.com Vai su Facebook
Vandali in azione in via De Gasperi. Bruciati i giochi per i bambini; Vandali in azione in via Fusco; Vandali in azione di notte nel quartiere Aurora di Torino: spaccato un portone in via Bra.
Volvera: cassonetto della carta incendiato a Gerbole, vandali in azione - Vandali in azione, ieri sera (domenica 14 settembre) intorno alle 21 in via Gerbole, all’incrocio con via Udine, nella frazione di Gerbole di Volvera. Segnala ecodelchisone.it
Vandali in azione in via Verdi, auto parcheggiata presa a calci - Quello che si è consumato nella notte tra venerdì e sabato in via Verdi, nella zona residenziale ... lanazione.it scrive