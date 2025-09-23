vandali in azione in via de gasperi bruciati i giochi per i bambini

Vandali in azione nell’area giochi di via De Gasperi a Senago. Nella notte tra sabato e domenica i soliti ignoti hanno appiccato il fuoco ai giochi per bambini. Sono stati i residenti a dare l’allarme e sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Garbagnate Milanese. Spente le fiamme, la mattina dopo gli operai del Comune hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, ma i giochi sono completamente danneggiati e andranno sostituiti. Ora è cominciata la caccia ai colpevoli. Nel parco pubblico frequentato soprattutto da famiglie con bambini non c’è un sistema di videosorveglianza, ma nelle vicinanze ci sono telecamere di privati che potrebbero aver ripreso gli incivili responsabili di questo vergognoso gesto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

