Vandali colpiscono il monumento garibaldino nella villa comunale | FOTO
Un risveglio amaro per la città: il monumento garibaldino della villa comunale, simbolo della memoria storica sammaritana, è stato vandalizzato nella notte da ignoti. L’opera, sottoposta appena un anno fa a un accurato restauro, è stata deturpata alla base marmorea, compromettendo l’intervento. 🔗 Leggi su Casertanews.it
