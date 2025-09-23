Valsolda 25enne schiacciato dal furgone mentre cambia una gomma | è in fin di vita
Incidente drammatico nel pomeriggio di oggi a Valsolda, lungo la Statale Regina. Un giovane di 25 anni, che si era fermato per sostituire uno pneumatico al suo furgone, è rimasto travolto e schiacciato dal suo stesso mezzo in circostanze ancora da chiarire.I soccorsi in codice rossoLa macchina. 🔗 Leggi su Quicomo.it
