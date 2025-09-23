Valorizziamo Vara e Giganti il comune lancia il progetto al Ministero della Cultura

Il comune di Messina è in prima linea per la valorizzazione della Vara e dei Giganti Mata e Grifoni. Quest'oggi il Sindaco Federico Basile ha inviato una nota all'Istituto centrale per il patrimonio intermateriale del Ministero della Cultura, chiedendone la collaborazione per la realizzazione di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il Comune lancia un sito web tutto dedicato al turismo: "Valorizziamo il territorio" - Un logo e un marchio caratterizzeranno le informazioni per i visitatori. Come scrive ilgiorno.it

Vara e Giganti "salutano" Messina: oggi ultimo giorno di esposizione a piazza Duomo e piazza Unione Europea - Sono in corso le operazioni di smontaggio della Vara a piazza Duomo, sotto gli occhi curiosi dei passanti. Riporta msn.com