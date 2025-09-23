Che Fratelli d’Italia e Lega volessero fare in frettissima, lo si era scritto. E così sta avvenendo. Ieri la Giunta regionale ha approvato la delibera che limita a 23 i valichi montani dove la caccia sarà sottoposta a divieti o restrizioni, recependo così quanto disposto dal Governo nel disegno di legge Montagna e aggirando quanto sentenziato dal Tar. Il tribunale amministrativo, a maggio, aveva vietato la caccia in ben 475 valichi montani lombardi, pari a oltre 90.000 ettari di territorio. Una sentenza che aveva provocato la rivolta dei cacciatori e contro la quale Regione Lombardia ha fatto ricorso al Consiglio di Stato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Valichi montani, dopo lo stop del Tar. Delibera salva-caccia, sì della Giunta: "Ora via libera urgente in Consiglio"