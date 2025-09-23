Valerio sceglie Ary a Uomini e Donne ma Sarah lo smaschera con una lettera | L'ho trovata nella borsa

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di Uomini e Donne oggi Valerio si è presentato davanti a Sarah con Ary, la tentatrice conosciuta a Temptation Island con la quale ha deciso di costruire una storia. Sarah lo ha smascherato con una lettera da lui ricevuta a inizio settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: valerio - sceglie

Temptation Island, Sarah smaschera Valerio a Temptation Island: la verità fa crollare Ary; Temptation Island e poi...E poi, scoppia il triangolo Valerio-Arianna-Sarah. Ecco cos'è accaduto; “Temptation Island”, l’epilogo del triangolo Valerio-Sarah-Ary.

Chi sono Valerio Ciaffaroni e Ary: dall’addio Temptation al ritorno di fiamma a Uomini e Donne/ Sarah… - Dopo l'addio a Temptation Island 2025, Valerio Ciaffaroni e Ary annunciano il ritorno di fiamma a Uomini e Donne: ecco chi sono. Lo riporta ilsussidiario.net

valerio sceglie ary uominiPerché Valerio e Ary di Temptation Island 2025 si erano lasciati?/ Poi il colpo di scena a Uomini e Donne - Svelato il motivo per cui Valerio e Ary si erano lasciati dopo Temptation Island 2025: sorpresa per i fan a Uomini e Donne ... Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Valerio Sceglie Ary Uomini