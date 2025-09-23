Valeria Bruni Tedeschi | gli abusi da piccola la morte del fratello le accuse di violenze al compagno e le liti con Carla Bruni

Valeria Bruni Tedeschi si è raccontata tutto tondo durante l’ultima puntata di Verissimo mettendo in luce una vita interessante e complicata. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Valeria Bruni Tedeschi: Il mio compagno accusato di abusi. Incolpato prima del processo, non lavorerà più; Valeria Bruni Tedeschi: «Con mia sorella Carla Bruni ci sono conflitti. Il mio compagno accusato di abusi, non può più lavorare. Mio...; Valeria Bruni Tedeschi vittima di abusi da bambina: «Penso che la mia vita sia una conseguenza di quell'episodio».

valeria bruni tedeschi abusiValeria Bruni Tedeschi: “Il mio compagno accusato di abusi. Incolpato prima del processo, non lavorerà più” - L’attrice si racconta, parlando della sua infanzia, degli abusi subiti, della scomparsa di suo fratello ... Lo riporta fanpage.it

valeria bruni tedeschi abusiValeria Bruni Tedeschi: «Con mia sorella Carla Bruni ci sono conflitti. Il mio compagno accusato di abusi, non può più lavorare. Mio fratello morto di Aids» - Valeria Bruni Tedeschi festeggia il successo del suo ultimo film, Duse, undici minuti di applausi alla Mostra del cinema di Venezia, a Verissimo con Silvia Toffanin. Riporta leggo.it

