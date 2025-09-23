Valditara ricorda Salvo D' Acquisto | Un esempio luminoso di eroismo da trasmettere nelle scuole

Nel giorno dell'anniversario della sua morte, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha reso omaggio alla figura di Salvo D'Acquisto, il vicebrigadiere dei Carabinieri fucilato dai nazisti il 23 settembre 1943. “Il 23 settembre 1943 veniva ucciso il vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D'Acquisto, uno degli eroi più nobili della nostra storia nazionale. Sacrificò la sua vita per salvarne 22 civili sequestrati dai soldati nazisti. Un luminoso esempio di eroismo da ricordare nelle scuole”, ha dichiarato Valditara. Il ministro ha sottolineato il valore pedagogico della vicenda di D'Acquisto, che a soli 23 anni decise di offrire la propria vita per salvare quella di persone innocenti, incarnando i principi di sacrificio, coraggio e responsabilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

