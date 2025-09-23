Valditara ricorda Salvo D' Acquisto | Un esempio luminoso di eroismo da trasmettere nelle scuole
Nel giorno dell'anniversario della sua morte, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha reso omaggio alla figura di Salvo D'Acquisto, il vicebrigadiere dei Carabinieri fucilato dai nazisti il 23 settembre 1943. “Il 23 settembre 1943 veniva ucciso il vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D'Acquisto, uno degli eroi più nobili della nostra storia nazionale. Sacrificò la sua vita per salvarne 22 civili sequestrati dai soldati nazisti. Un luminoso esempio di eroismo da ricordare nelle scuole”, ha dichiarato Valditara. Il ministro ha sottolineato il valore pedagogico della vicenda di D'Acquisto, che a soli 23 anni decise di offrire la propria vita per salvare quella di persone innocenti, incarnando i principi di sacrificio, coraggio e responsabilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: valditara - ricorda
Giuseppe #Valditara: “A noi della Lega piace la concretezza: l’altro giorno ho visitato una scuola, da una parte sono stato accolto da una ventina di militanti dei centri sociali che urlavano aggressivi, ma dall’altra ho incontrato ragazzi meravigliosi, che parlavan - facebook.com Vai su Facebook
La ricorrenza del drammatico attacco dell'11 settembre 2001 ricorda a tutti quanto sia fondamentale l'unità dell'#Occidente. #11settembre #11settembre2001 #September11 - X Vai su X
Sette anni, cade dal secondo piano di una scuola a Genova: è grave. Valditara manda una ispezione; A Napoli l’inaugurazione dell’anno scolastico con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella; Maturità 2025, non chiamatela esame di Stato. Valditara ricorda la sua: «E poi andai in vacanza a Madrid....
Valditara, 'consenso enorme su divieto cellulare in classe' - Il divieto di utilizzo del telefono cellulare in classe ha un "consenso enorme, tra l'altro anche fra i giovani. Secondo ansa.it
Valditara: 'Al personale della scuola alloggi a prezzi calmierati' - Nei futuri progetti di edilizia residenziale sociale, verranno destinati alloggi a prezzi calmierati anche a chi lavora nella scuola in particolare a quanti si trasferiscono per ragioni di lavoro. Segnala ansa.it