Cavalese, 23 set. (askanews) - Vivere fino a 120 anni ma con la salute di un 50enne. E' una sfida alla longevità quella che arriva dalla Val di Fiemme: un territorio magnifico, affacciato sulle Dolomiti del Trentino, che promuove un modello di sviluppo economico e sociale basato su sport, natura e benessere diffuso, come sancito dai massimi esperti riuniti al PalaFiemme di Cavalese per il "Dolomiti Wellness Community Summit". "Nessuno vuole vivere demente, con incontinenza o dolore. Quindi il traguardo è far sì che la 'healthspan', cioè la durata della vita in salute diventi sempre più vicina alla durata della vita 'lifespan' - spiega ad askanews il professor Luigi Fontana, direttore del programma "Health for Life" dell'Università di Sydney -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Val di Fiemme, "Vivere fino a 120 anni con la salute dei 50enni"