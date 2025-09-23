Vaga a torso nudo per la strada parte la segnalazione al 112 | muore davanti agli agenti
LECCE – Un uomo è morto nel pomeriggio di oggi in via San Lazzaro, nel centro di Lecce. Fabio Antonio Scardino, 35enne di Martano, avrebbe accusato un malore mentre gli agenti delle volanti tentavano di placarlo.Poco prima, infatti, con una telefonata al numero unico di emergenza, il 112, era. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
