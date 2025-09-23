Vaccino Covid 2025-26 emanata la circolare | chi deve fare il richiamo e come prenotare
È partita la campagna vaccinale autunnale-invernale anti-Covid per il 202526: secondo la circolare ministeriale, il richiamo sarà annuale e utilizzerà il vaccino aggiornato alla variante LP.8.1 del Sars-CoV-2. Le categorie più a rischio – over 60, fragili, operatori sanitari – saranno prioritarie; è prevista anche la possibilità di co-somministrazione con il vaccino antinfluenzale, per proteggere più efficacemente la popolazione. Secondo l’ European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità, gli aggiornamenti dei vaccini rappresentano una misura essenziale per mantenere alta la protezione contro le forme gravi di malattia. 🔗 Leggi su Iodonna.it
