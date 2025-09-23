Vaccini antinfluenzali gratis per tutti dal 13 ottobre | via alla campagna record in Lombardia

Leccotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lombardia si prepara a una stagione influenzale che si preannuncia intensa con una campagna vaccinale senza precedenti. Dal primo ottobre prende il via la campagna antinfluenzale 20252026, con l'obiettivo ambizioso di superare i risultati record della stagione precedente quando sono state. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vaccini - antinfluenzali

Quali sono i vaccini antinfluenzali disponibili per la stagione 2025-2026 in Italia: la lista dell’AIFA

Vaccini antinfluenzali gratis per tutti dal 13 ottobre: via alla campagna record in Lombardia; Attenta al vaccino antinfluenzale 2023-2024 (info aggiornate); Campagna vaccinale antinfluenzale 2024/2025 gratuita per tutti.

vaccini antinfluenzali gratis tuttiVaccini antinfluenzali gratis per tutti dal 13 ottobre: via alla campagna record in Lombardia - Bertolaso: "Priorità ai fragili dal 1° ottobre" ... Riporta leccotoday.it

vaccini antinfluenzali gratis tuttiAntinfluenzale gratis a Bolzano, fanalino di coda per i vaccini - La provincia di Bolzano è tradizionalmente fanalino di coda per quanto riguarda il tasso di vaccinati, con il vaccino antinfluenzale gratis per tutti la giunta provinciale vuole invece diventare aprip ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Vaccini Antinfluenzali Gratis Tutti