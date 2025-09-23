Vaccini anti-Covid parte la nuova campagna 2025 2026 | dove fare il richiamo e come prenotare

Il ministero della Salute ha diramato la circolare con tutte le indicazioni e le raccomandazioni per la campagna di vaccinazione autunnale-invernale 20252026 anti Covid. I nuovi vaccini sono aggiornati per la variante Sars-CoV-2 LP.8.1 e possono essere somministrati anche insieme ad altri. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it