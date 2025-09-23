Un esperimento scientifico senza precedenti nei fondali delle Cinque Terre. È quello che ha preso avvio venerdì scorso, di fronte a Riomaggiore, finalizzato a studiare gli effetti combinati delle due pratiche di vinificazione e affinamento subacquea integrate in un unico processo. Nasce così ’ Extreme UnderWaterWines ’, progetto ideato e e promosso da Jamin UnderWaterWines con il contributo di due suoi soci: Antonio Arrighi – pioniere del famoso metodo ’Nesos’ all’Isola d’Elba e Heidy Bonanini, titolare dell’azienda agricola Possa di Riomaggiore. Venerdì, nelle acque dell’Area marina protetta del Parco nazionale delle Cinque Terre, che ha autorizzato l’esperimento scientifico con grande entusiasmo anche del presidente Lorenzo Viviani, sono state immerse per circa 72 ore le uve Bosco dell’azienda Possa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uva e vino “sottomarini“. Uno studio a Riomaggiore