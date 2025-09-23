USIM | al fianco dei turnisti della Guardia Costiera e alla guida di una proposta normativa

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota della Segreteria Generale Nazionale USIM. I turnisti delle Sale Operative della Guardia Costiera svolgono un ruolo cruciale nella sicurezza in mare, garantendo la copertura H24, sette giorni su sette. Sono la prima linea di intervento in caso di emergenze, coordinando soccorsi, allertando unità operative e assicurando la continuità dei servizi. Un impegno gravoso e indispensabile che, però, da sempre non trova adeguato riconoscimento né sul piano economico né su quello normativo. Nonostante la responsabilità e la complessità del loro lavoro, il personale turnista percepisce un’indennità minima e uniforme, senza differenze tra lavoro diurno, notturno o festivo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

