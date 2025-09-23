Usa Trump | Rischio elevato di autismo donne incinta limitino uso del paracetamolo

“Con effetto immediato, la Fda (Food and Drug Administration, ndr) informerà i medici che l’uso di paracetamolo, o Tylenol, può essere associato a un rischio molto elevato di autismo “. Lo ha detto Donald Trump parlando alla Casa Bianca. “Quindi assumere Tylenol non fa bene”, ha detto il presidente Usa. “ Per questo motivo, raccomandano vivamente alle donne di limitare l’uso di Tylenol durante la gravidanza, a meno che non sia strettamente necessario”, ha aggiunto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, Trump: "Rischio elevato di autismo, donne incinta limitino uso del paracetamolo"

In questa notizia si parla di: trump - rischio

Trump: Donne in gravidanza non assumano paracetamolo, c'è rischio autismo SOTT – Il video

Legge di spesa, Trump minaccia. "Attenti, ricandidature a rischio"

Il rischio delle stablecoin nella legge fiscale di Trump. Parla Brunello Rosa

Donald #Trump ha annunciato che la Fda informerà i medici del "rischio elevato di autismo derivato dall'uso in gravidanza" del paracetamolo. Giuseppe #Remuzzi, direttore dell'istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, afferma che "in base ai dati scientif - X Vai su X

Paracetamolo in gravidanza, Trump lancia allerta per le future mamme: "Rischio autismo" Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Usa, Trump: Rischio elevato di autismo, donne incinta limitino uso del paracetamolo; Trump e l'allarme sul paracetamolo: «Porta un rischio elevato di autismo, le donne incinta ne limitino l'uso del paracetamolo»; “Paracetamolo legato all’autismo”, l’ultima crociata della Casa Bianca.

Usa, Trump: "Rischio elevato di autismo, donne incinta limitino uso del paracetamolo" - "Quindi assumere Tylenol non fa bene", ha detto il presidente Usa. Da stream24.ilsole24ore.com

Trump: "Rischio elevato di autismo con il paracetamolo. E stop al vaccino ai neonati contro l'epatite B" - Nuova bufera per le decisioni "mediche" del presidente americano che ha precisato: "Le misure avranno effetto immediato" ... Lo riporta affaritaliani.it