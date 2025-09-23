Usa Trump | Paracetamolo in gravidanza è causa di autismo Proteste degli scienziati | Non dimostrato
Assumere paracetamolo durante la gravidanza può causare autismo. È questa la nuova tesi di Donald Trump che ha provocato immediate proteste da parte di medici e scienziati. Il presidente Usa ha, infatti, fortemente sconsigliato alle donne in gravidanza di assumere paracetamolo affermando che il farmaco è “probabilmente associato a un rischio notevolmente aumentato di autismo “. “ Non assumetelo “, ha ribadito Trump durante un evento alla Casa Bianca dedicato all’autismo, annunciando che la Food and Drug Administration statunitense informerà i medici del rischio. Al fianco di Trump in conferenza stampa, il suo segretario alla Salute noto per posizioni novax, Robert Kennedy Jr, ha invece raccomandato l’uso dell’ acido folinico o Leucovorin come terapia per l’autismo citando “studi su oltre 40 pazienti, tra cui adulti e pazienti pediatrici”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: trump - paracetamolo
Trump: Donne in gravidanza non assumano paracetamolo, c'è rischio autismo SOTT – Il video
L’annuncio shock di Trump: “Ecco cosa fa il paracetamolo!”. E scoppia la polemica
Trump rilancia la teoria sul legame tra paracetamolo e autismo nei bambini
L'amministrazione Trump indica un possibile collegamento tra l’uso di paracetamolo in gravidanza e l’autismo nei bambini. Gli esperti respingono la teoria, sottolineando la mancanza di prove e i rischi di allarmismo ? https://l.euronews.com/3kAA - X Vai su X
Corriere della Sera. . «Abbiamo trovato una risposta all'autismo». Con queste parole il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato domenica, durante la cerimonia commemorativa per Charlie Kirk, la conferenza prevista per lunedì alle 16 (le 22 or - facebook.com Vai su Facebook
Trump: «Con il paracetamolo rischio autismo». Gli esperti: «Nessun legame dimostrato»; Usa, Trump: “Paracetamolo in gravidanza è causa di autismo”; La neuropsichiatra: “Paracetamolo e autismo? Nessuna evidenza, basita dall’annuncio di Trump”.
Paracetamolo in gravidanza, aumenta davvero il rischio di autismo? Gli esperti: “Studi contrastanti” - Cosa dicono la Sif e il farmacologo dell’Istituto di ricerca Mario Negri: “Potrebbero pesare altri fatt ... Segnala msn.com
Donald Trump collega l’autismo al paracetamolo, i medici smentiscono - Il 22 settembre il presidente statunitense Donald Trump ha sconsigliato alle donne incinte di usare il paracetamolo, associandolo a un rischio elevato di autismo nei bambini, nonostante il parere cont ... Da internazionale.it