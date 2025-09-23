Usa Trump | ho risolto io conflitti qual è lo scopo dell' Onu?

New York, 23 set. (askanews) - Nel suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu, il presidente americano Donald Trump ha rivendicato il ruolo svolto dalla sua amministrazione per risolvere i conflitti in atto nel mondo, a differenza di quanto fatto dall'Onu. "È triste che io abbia dovuto fare queste cose invece che le Nazioni Unite", ha rimarcato, aggiungendo: "Qual è lo scopo delle Nazioni Unite?". "Ho posto fine a 7 guerre, ho avuto a che fare con i leader di ognuno di questi paesi e non ho mai ricevuto una telefonata dalle Nazioni Unite che si offrissero di aiutarmi a finalizzare l'accordo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Usa, Trump: ho risolto io conflitti, qual è lo scopo dell'Onu?

In questa notizia si parla di: trump - risolto

Trump: “abbiamo risolto 5 guerre, più quella con l’Iran”

Cosa è pronto a offrire Trump a Putin in cambio del cessate il fuoco in Ucraina: "Ho già risolto 6 guerre"

Trump ha davvero risolto sei guerre da quando è tornato alla Casa Bianca, come dice?

Inventa - non è la prima volta - conflitti mai esisti ( in queste circostanze Cambogia contro Armenia ) che lui -#Trump - avrebbe “risolto” - X Vai su X

Il tappeto rosso steso per Putin non ha portato nessuna pace. Solo nuove bombe su Kiev, altri civili uccisi, altri crimini di guerra. Trump diceva che avrebbe risolto tutto in 24 ore. Invece siamo ancora qui, mentre un autocrate ci prende in giro e nessun cessate i - facebook.com Vai su Facebook

Usa, Trump: ho risolto io conflitti, qual è lo scopo dell'Onu?; Trump, il discorso show all'Onu oggi: 'schiaffi' per tutti, cosa ha detto; Trump all’Assemblea generale: io ho fatto finire le guerre non l’Onu. L’immigrazione ucciderà l’Europa.

Trump all'Onu: "Ho messo fine a 7 guerre in pochi mesi. Per gli Usa è l'età dell'oro". E agli altri Paesi: "L'immigrazione vi sta distruggendo" - Secondo le anticipazioni della Casa Bianca, il tycoon si presenterà come un pacificatore, rivendicando i successi della sua amministrazione in diverse aree calde del mondo ... Lo riporta today.it

Trump all’Assemblea generale Onu: ho risolto io i conflitti nel mondo, qual è lo scopo delle Nazioni Unite - (askanews) – Nel suo intervento all’Assemblea generale dell’Onu, il presidente americano Donald Trump ha rivendicato il ruolo svolto dalla sua amministrazione per risolvere i conflitti i ... Da askanews.it