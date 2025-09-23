Usa Trump | ho risolto io conflitti qual è lo scopo dell' Onu?

New York, 23 set. (askanews) - Nel suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu, il presidente americano Donald Trump ha rivendicato il ruolo svolto dalla sua amministrazione per risolvere i conflitti in atto nel mondo, a differenza di quanto fatto dall'Onu. "È triste che io abbia dovuto fare queste cose invece che le Nazioni Unite", ha rimarcato, aggiungendo: "Qual è lo scopo delle Nazioni Unite?". "Ho posto fine a 7 guerre, ho avuto a che fare con i leader di ognuno di questi paesi e non ho mai ricevuto una telefonata dalle Nazioni Unite che si offrissero di aiutarmi a finalizzare l'accordo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

