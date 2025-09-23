Usa | Trump firma ordine per dichiarare Antifa organizzazione terroristica

Lapresse.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 23 set. (LaPresse) – Il presidente Usa Donald Trump ha firmato lunedì un ordine esecutivo che designa l’Antifa come “organizzazione terroristica interna”. Lo riporta il Guardian. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

