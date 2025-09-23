Usa Trump firma decreto per designare Antifa organizzazione terroristica interna | Anarchici che chiedono rovesciamento governo

Ilgiornaleditalia.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un passaggio scontato dopo che qualche giorno fa il tycoon aveva definito il movimento estremista di sinistra "malato e pericoloso", chiedendo che chi la finanzia entrasse nel registro degli indagati Come previsto, il presidente americano Donald Trump ha firmato il decreto per designare Antif. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

usa trump firma decreto per designare antifa organizzazione terroristica interna anarchici che chiedono rovesciamento governo

© Ilgiornaleditalia.it - Usa, Trump firma decreto per designare Antifa "organizzazione terroristica interna": "Anarchici che chiedono rovesciamento governo"

In questa notizia si parla di: trump - firma

Parmigiano Reggiano, con la firma di Trump i dazi passano dal 25% al 15%

Usa: la Camera approva legge di bilancio, la firma di Trump nel giorno dell'Indipendenza americana

Usa, parchi più cari per gli stranieri: Trump firma ordine esecutivo

Trump firma il decreto per dichiarare Antifa terrorista; Trump firma il decreto per dichiarare Antifa gruppo terrorista | Duro attacco del presidente contro medicinali e vaccini; Donald Trump firma il decreto: «Ora Antifa è un’organizzazione terroristica».

usa trump firma decretoUsa, Donald Trump firma il decreto che inserisce Antifa tra le organizzazioni terroristiche - Donald Trump ha firmato un provvedimento con cui il movimento Antifa, il gruppo antifascista di estrema sinistra, viene indicato ufficialmente come organizzazione terroristica, una mossa che presto po ... msn.com scrive

usa trump firma decretoUSA Trump firma decreto per dichiarare Antifa un'organizzazione terrorista - Il presidente americano Donald Trump ha firmato il decreto per designare Antifa, il gruppo antifascista di estrema sinistra, come organizzazione terroristica. Secondo bluewin.ch

Cerca Video su questo argomento: Usa Trump Firma Decreto