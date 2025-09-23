Usa Trump firma decreto per designare Antifa organizzazione terroristica interna | Anarchici che chiedono rovesciamento governo
Un passaggio scontato dopo che qualche giorno fa il tycoon aveva definito il movimento estremista di sinistra "malato e pericoloso", chiedendo che chi la finanzia entrasse nel registro degli indagati Come previsto, il presidente americano Donald Trump ha firmato il decreto per designare Antif. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
