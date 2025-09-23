Usa Trump | Autismo causato da paracetamolo Tylemol no a donne in gravidanza nessun motivo per vaccinare neonati contro epatite B - VIDEO
Durante un evento alla Casa Bianca Trump ha messo in guardia sul paracetamolo alle donne in gravidanza e al vaccino contro l'epatite B ai neonati Nuovo allarme sull'autismo lanciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Per il presidente americano il paracetamolo Tylemol sarebbe asso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: trump - autismo
Trump: Donne in gravidanza non assumano paracetamolo, c'è rischio autismo SOTT – Il video
Cosa annuncerà Donald Trump sull’autismo: «Ci dev’essere qualcosa di artificiale»
Trump rilancia la teoria sul legame tra paracetamolo e autismo nei bambini
Jon Stewart prende in giro Donald Trump che ha annunciato ieri il Tylenol (vale a dire il paracetamolo) usato in gravidanza come causa dell’autismo, senza riuscire neppure a dire il nome del farmaco correttamente. Poi celebra il ritorno in onda di Kimmel. - X Vai su X
Corriere della Sera. . «Abbiamo trovato una risposta all'autismo». Con queste parole il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato domenica, durante la cerimonia commemorativa per Charlie Kirk, la conferenza prevista per lunedì alle 16 (le 22 or - facebook.com Vai su Facebook
Trump rilancia la teoria sul legame tra paracetamolo e autismo nei bambini; Paracetamolo in gravidanza, Trump lancia allerta per le future mamme: Rischio autismo; Cosa annuncerà Donald Trump sull’autismo: «Ci dev’essere qualcosa di artificiale».
Trump: "L'autismo è causato da un antidolorifico" - Il dipartimento della sanità guidato da Robert Kennedy jr intende ora curare l'autismo con un altr ... Lo riporta ticinonews.ch
Autismo, annuncio choc di Trump. "È causato dal paracetamolo" - Il presidente: "L'uso del Tylenol in gravidanza aumenta il rischio, un farmaco antitumorale possibile cura". msn.com scrive