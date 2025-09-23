Usa Trump | Autismo causato da paracetamolo Tylemol no a donne in gravidanza nessun motivo per vaccinare neonati contro epatite B - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento alla Casa Bianca Trump ha messo in guardia sul paracetamolo alle donne in gravidanza e al vaccino contro l'epatite B ai neonati Nuovo allarme sull'autismo lanciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Per il presidente americano il paracetamolo Tylemol sarebbe asso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

