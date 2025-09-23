Usa torna in onda il Jimmy Kimmel Show

7.47 Torna in onda su ABC e reti affiliate IL Jimmy Kimmel Show,sospeso nei giorni scorsi dopo lamentele su commenti fatti del conduttore sull'uccisione di Charlie Kirk. La ripresa questa sera. Le proteste,spiega Disney (che controlla ABC), avevano portato allo stop "per evitare di infiammare una situazione di tensione" e "perché ritenevamo alcuni commenti inopportuni e offensivi". Solidarietà a Kimmel e accuse di censura a Disney ed ABC erano giunte da diverse personalità dello spettacolo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Dietrofront di ABC: Jimmy Kimmel torna in onda da domani

Usa, lo show di Jimmy Kimmel torna in TV - ’ è stato interrotto bruscamente e a tempo indeterminato mercoledì della scorsa settimana dopo che il presidente della Federal Communications Commission Brendan Carr e le reti delle ... Si legge su msn.com

La Disney sfida Trump, Jimmy Kimmel torna in onda - In una aperta sfida alla Federal Communications Committee e a Donald Trump, la Disney ha fatto marcia indietro sulla sua decisione della scorsa settimana e deciso di riaprire le onde dell'etere al ... Come scrive ansa.it