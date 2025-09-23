usa donald trump firma il decreto che inserisce antifa tra le organizzazioni terroristiche

Donald Trump ha firmato un provvedimento con cui il movimento Antifa, il gruppo antifascista di estrema sinistra, viene indicato ufficialmente come organizzazione terroristica, una mossa che presto potrebbe attuare anche l’ Ungheria. La comunicazione arriva dalla Casa Bianca, che in un documento ha affermato: «Antifa è un’organizzazione militarista e anarchica che chiede esplicitamente il rovesciamento del governo degli Stati Uniti, delle forze dell’ordine e del nostro sistema legale». Nella stessa dichiarazione si precisa che «utilizza mezzi illegali per organizzare e attuare una campagna di violenza e terrorismo a livello nazionale per raggiungere questi obiettivi». 🔗 Leggi su Lettera43.it

