Usa condannato Ryan Routh | tentò di uccidere Trump e cerca di suicidarsi in aula
Ha provato a togliersi la vita in aula, subito dopo aver ascoltato il verdetto di colpevolezza. Ryan Routh, 59 anni, è stato dichiarato colpevole dal tribunale federale di Fort Pierce, in Florida, per il tentato omicidio dell’allora candidato alla presidenza Donald Trump. Armato di una penna, ha cercato di colpirsi al collo, ma è stato immediatamente bloccato dagli agenti di sicurezza prima che riuscisse a ferirsi gravemente. Il tentato omicidio del 2024. L’attacco risale al 15 settembre 2024, quando Routh aveva organizzato un piano meticoloso per assassinare Trump nel suo golf club di West Palm Beach, a due mesi dalle elezioni presidenziali che lo avrebbero poi riportato alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: condannato - ryan
Con una recente sentenza, il Giudice di Pace di Bari ha condannato Ryanair al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 261/2004, a favore di due viaggiatori che avevano subito un ritardo superiore alle tre ore sul volo FR90 - facebook.com Vai su Facebook
Ryan Routh, l'uomo che cercò di uccidere Trump in Florida, prova a togliersi la vita in aula dopo la condanna - X Vai su X
Attentatore di Trump condannato. Tenta il suicidio in aula; Condannato l’uomo che tentò di uccidere Trump nel suo golf club: cerca di suicidarsi in aula; Condannato per il tentato attentato a Trump nel suo golf club: poi tenta di suicidarsi in aula con una penna.
Ryan Routh, l'attentatore di Trump dopo la condanna prova a togliersi la vita in aula con una penna - Ryan Routh , l’uomo che ha tentato di assassinare Donald Trump nel suo golf club in Florida un anno fa, ha tentato di pugnalarsi al collo con una penna dopo ... Riporta gazzettadelsud.it
Condannato per il tentato attentato a Trump nel suo golf club: poi tenta di suicidarsi in aula con una penna - Ryan Routh, 59 anni, è stato condannato per il tentato omicidio di Donald Trump avvenuto nel 2024 nel golf club di West Palm Beach ... fanpage.it scrive