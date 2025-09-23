Ha provato a togliersi la vita in aula, subito dopo aver ascoltato il verdetto di colpevolezza. Ryan Routh, 59 anni, è stato dichiarato colpevole dal tribunale federale di Fort Pierce, in Florida, per il tentato omicidio dell’allora candidato alla presidenza Donald Trump. Armato di una penna, ha cercato di colpirsi al collo, ma è stato immediatamente bloccato dagli agenti di sicurezza prima che riuscisse a ferirsi gravemente. Il tentato omicidio del 2024. L’attacco risale al 15 settembre 2024, quando Routh aveva organizzato un piano meticoloso per assassinare Trump nel suo golf club di West Palm Beach, a due mesi dalle elezioni presidenziali che lo avrebbero poi riportato alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Usa, condannato Ryan Routh: tentò di uccidere Trump e cerca di suicidarsi in aula