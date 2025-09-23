Urbanistica i giudici del Riesame sull’ex assessore Tancredi | c’è la corruzione elevata attitudine criminale

Milano, 23 settembre 2025 – Il secondo round del Riesame, giudici Pendino-Ghezzi-Tenchio, nelle motivazioni dei provvedimenti con cui hanno rivalutato e contenuto le esigenze cautelari dei domiciliari con l’interdittiva di un anno dai pubblici uffici, confermano la corruzione a carico dell’ex assessore all’Urbanistica Giancarlo Tancredi, dell’ex presidente della commissione Paesaggio, Giuseppe Marinoni e del manager Federico Pella. Una motivazione opposta rispetto a quella che la Corte (stessa presidente, un solo giudice diverso su tre) aveva dato per l’imprenditore Andrea Bezziccheri e per l’architetto Alessandro Scandurra, inizialmente arrestati, liberati poi senza alcun’altra misura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Urbanistica, i giudici del Riesame sull’ex assessore Tancredi: c’è la corruzione, elevata attitudine criminale

