Urbanistica a Milano per il Riesame il sistema di corruzione esisteva Interdetto l’ex assessore Tancredi che per la corte ha dimostrato un’elevata e concreta attitudine criminale

“L’inchiesta per corruzione non esiste”. “Picconata la tesi della procura”. “Il riesame affossa l’inchiesta sull’urbanistica” ecc. Erano stati molti i commentatori, alla luce delle prime due pronunce del Tribunale del Riesame sull’imprenditore Manfredi Catella e Alessandro Scandurra (ex componente della Commissione Paesaggio) le quali avevano negato una possibile corruzione, a dare per spacciata l’inchiesta milanese sulla corruzione nel settore dell’Urbanistica. Ieri però lo stesso tribunale del Riesame ha “picconato i picconatori”, stabilendo nelle motivazioni riguardanti l’ex assessore alla Rigenerazione Urbana, Giancarlo Tancredi, che la possibile corruzione c’è, eccome. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Urbanistica a Milano, per il Riesame il sistema di corruzione esisteva. Interdetto l’ex assessore Tancredi, che per la corte ha dimostrato “un’elevata e concreta attitudine criminale”

