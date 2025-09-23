Uomo tenta di gettarsi dal balcone afferrato per le gambe dai carabinieri in Penisola Sorrentina
Salvataggio in extremis dei carabinieri a Piano di Sorrento: i militari dell'Arma hanno afferrato per le gambe l'uomo quando questi era già oltre il parapetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: uomo - tenta
Francavilla, uomo muore in mare mentre tenta di salvare due bambini che rischiavano di annegare
Tenta di strappare una collanina dal collo di una turista spagnola: la giovane non sporge querela contro l'uomo
Tre nordafricani violentano due donne, i casi di Alba e di Ravello: il padre della vittima 15enne tenta di aggredire l’uomo
+++TENTA IL SUICIDIO IN PIAZZA CAIROLI, A BRINDISI, IL GESTO ESTREMO DI UN UOMO DI 60 ANNI SALVATO DALLE FORZE DELL'ORDINE+++ Si sono tenuti momenti di grande tensione nella serata di ieri, sabato 20 settembre 2025, in piazza Cairoli - facebook.com Vai su Facebook
"Sono rimasto senza soldi", uomo tenta il suicidio gettandosi nel Tevere https://ift.tt/U0JjqIL - X Vai su X
Uomo tenta di gettarsi dal balcone, afferrato per le gambe dai carabinieri in Penisola Sorrentina; Sul parapetto del balcone minaccia di gettarsi nel vuoto: salvato dai carabinieri ad Aprilia; Tenta il suicidio lanciandosi dal balcone, ma atterra su un’anziana e la uccide.
Uomo tenta di gettarsi dal balcone, afferrato per le gambe dai carabinieri in Penisola Sorrentina - Salvataggio in extremis dei carabinieri a Piano di Sorrento: i militari dell'Arma hanno afferrato per le gambe l'uomo quando questi era già oltre il parapetto ... fanpage.it scrive
Tragedia a Milano: anziana travolta da uomo che tenta il suicidio - MILANO – Un drammatico episodio ha sconvolto la zona del Parco delle Cave a Milano domenica 14 settembre, poco dopo le 20. Riporta laprovinciadivarese.it