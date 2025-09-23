Uomo investito sui binari | circolazione dei treni sospesa per tre ore sulla linea Foggia-Bari

Baritoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circolazione ferroviaria sospesa dalle 6.30 di oggi, 23 settembre, fino alle 9.30 circa, sulla linea Foggia-Bari a causa dell'investimento di una persona, avvenuto in prossimità di Trani.Lo stop ai convogli si è reso necessario per consentire gli accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: uomo - investito

Monza, uomo di 60 anni muore investito da un treno. Disagi al traffico ferroviario

Uomo investito e ucciso da un treno di passaggio a Monza: corse cancellate e ritardi fino a 120 minuti

Uomo morto investito dal treno a Monza, travolto sui binari della stazione: sotto choc un testimone

Uomo investito sui binari: circolazione dei treni sospesa sulla linea Foggia-Bari; Uomo investito da un treno a Trani, stop alla circolazione: treni in ritardo; Uomo investito da treno a Trani: circolazione bloccata in Puglia, Frecciarossa e Intercity fermi tra Pescara e Bari.

uomo investito binari circolazioneUomo investito da un treno a Trani, stop alla circolazione: treni in ritardo - Caos sulla linea ferroviaria tra Pescara e Bari: “Circolazione sospesa, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali ... Scrive fanpage.it

BINARI Trani, uomo investito sui binari: sospesa la circolazione sulla linea Foggia-Bari - 30 di oggi, 23 settembre, a seguito dell’investimento di un uomo nei pressi di Trani ... Lo riporta statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Uomo Investito Binari Circolazione