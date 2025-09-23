Uomo investito da un treno a Trani stop alla circolazione | treni in ritardo

Un uomo è stato investito questa mattina da un treno alla stazione di Trani. Caos sulla linea ferroviaria tra Pescara e Bari: "Circolazione sospesa, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

uomo investito treno traniTrani, uomo investito da un treno: traffico ferroviario bloccato - Circolazione ferroviaria sospesa tra Bari e Pescara dopo l’investimento di un uomo sui binari della stazione di Trani. Riporta trmtv.it

uomo investito treno traniTrani, circolazione ferroviaria sospesa: uomo investito da un treno - Il convoglio direttamente coinvolto è l’Intercity 606 partito da Bari Centrale alle 5:50 e diretto a Milano Centrale, con arrivo previsto alle 15:30. Secondo giornaledipuglia.com

