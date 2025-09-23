La circolazione ferroviaria lungo la tratta adriatica tra Pescara e Bari è rimasta ha subito una sospensione dalle 7 di questa mattina e fino alle 11.30 a causa di un incidente. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Uomo investito da un treno a Trani: circolazione bloccata in Puglia, Frecciarossa e Intercity fermi per ore tra Pescara e Bari