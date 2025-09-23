Uomini e Donne Valerio di Temptation Island sceglie Ary ma una lettera d’amore per Sarah riapre le ferite

Colpo di scena a Uomini e Donne: Sarah mostra una lettera datata 3 settembre in cui Valerio confessa di pensare ancora a lei. Dopo Temptation Island i legami tra i tre continuano ad essere ambigui. Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, martedì 23 settembre, non sono mancati i colpi di scena. Da questa settimana sono iniziati i segmenti del programma dedicati ai faccia a faccia delle coppie di Temptation Island. Tra i protagonisti, Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni si sono ritrovati nello studio del dating show di Maria De Filippi per un confronto acceso, al quale ha preso parte anche Ary, la tentatrice con cui il ragazzo ha deciso di iniziare una nuova storia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne, Valerio di Temptation Island sceglie Ary ma una lettera d’amore per Sarah riapre le ferite

