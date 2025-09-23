Uomini e Donne Sara Gaudenzi è ufficialmente tronista | il video di presentazione

Comingsoon.it | 23 set 2025

Come hanno svelato le anticipazioni della precedente registrazione di Uomini e Donne, Sara Gaudenzi è passata da corteggiatrice di Flavio Ubirti a tronista. Nella giornata di oggi, ecco arrivare la conferma ufficiale con il suo video di presentazione!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

uomini e donne sara gaudenzi 232 ufficialmente tronista il video di presentazione

© Comingsoon.it - Uomini e Donne, Sara Gaudenzi è ufficialmente tronista: il video di presentazione

