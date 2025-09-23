Uomini e Donne Sara Gaudenzi è la nuova tronista | era una corteggiatrice di Flavio

Sara Gaudenzi non corteggerà più Flavio, la redazione di Uomini e Donne le ha offerto il trono. Sara Gaudenzi si era presentata a Uomini e Donne nei panni di corteggiatrice e aveva iniziato a conoscere il nuovo tronista Flavio Ubirti, nella registrazione di ieri però c’è stato un colpo di scena. Sara Gaudenzi (Foto Ig @saragaude) La ragazza non è certo passata inosservata per via della sua incantevole bellezza, anche il tronista l’ha notata e ha scelto di fare un’esterna con lei. Le cose però non sono andate come sperava, sembra infatti che lei non sia rimasta colpita dal suo carattere. Su Lollo Magazine si legge: “Sara non ha perso tempo a metterlo di fronte ad alcune critiche. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Uomini e Donne, Sara Gaudenzi è la nuova tronista: era una corteggiatrice di Flavio

